За ночь над регионами России сбиты 62 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 62 украинских БПЛА.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым.
Ранее поступила информация, что в результате атаки БПЛА в Ленобласти было повреждено транспортное средство.
Кроме того, сообщалось, что более 20 рейсов на вылет отменены или задерживаются в Пулково.
