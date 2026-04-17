«Маленькие черепа». 19 апреля вспоминают жертв геноцида со стороны нацистов

Ростовская область стала одним из первых регионов, где суд признал геноцидом преступления, совершённые нацистами и их пособниками во время оккупации.

В руках у поисковика со стажем Владимира Горохова — увесистая папка с картами, фотографиями и таблицами. Эти документы — свидетельства жестоких бесчинств, которые творили фашисты на донской земле. Ростовская область стала одним из первых регионов, где суд признал геноцидом преступления, совершённые нацистами и их пособниками во время оккупации.

По прошествии лет оказалось, что жестокий факт стал будто бы не таким уж и очевидным. Эксперты заявляют: уже не раз фиксировались попытки исказить историю, особенно со стороны зарубежных недоброжелателей. А потому сейчас как никогда важно говорить о том, что на самом деле происходило в годы Великой Отечественной войны. И не просто говорить, а кричать — так, чтобы сомнений ни у кого не оставалось.

Прививка от беспамятства.

Именно таким манифестом стал Федеральный закон «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», принятый в 2025 году. А в 2026 году, 19 апреля, впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. Без лишнего пафоса — касается каждого.

Большое внимание сохранению исторической правды уделяет МИД России. Со словами приветствия и поддержки к участникам научно-практической конференции, проводившейся по случаю памятной даты в Ростове, обратилась директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Она подчеркнула, что работа общественных организаций по всей России позволяет с ещё большей внутренней уверенностью бороться за историческую правду, опровергать намеренное искажение и фейки со стороны запада.

«Мы не должны забывать, Третий рейх стремился освободить для себя на нашей земле так называемое, как они это формулировали, “жизненное пространство” — уничтожить или изгнать всё наше население», — сообщила Мария Захарова.

Конференция, которая прошла накануне памятной даты, была организована по инициативе патриотического движения «Дороги славы — наша история». Как пояснила Rostov.aif.ru его руководитель Ася Компаниец, такие встречи — прививка от беспамятства.

«Это день священной памяти. Более 10 из 27 миллионов советских граждан, погибших в Великую Отечественную войну, это мирное население», — отметила Ася Компаниец.

Если же предметно говорить о Ростовской области, то, как добавил руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков, регион одним из первых проводил экспедицию «Без срока давности» и, соответственно, судебный процесс, который стал показательным не только для нашей страны, но и для всего мира.

«Собрана убедительнейшая доказательная база со свидетельскими и судебно-медицинскими показаниями. Был снят фильм. По самым скромным подсчётам, предварительно — потому что работа экспедиции продолжается — 181 тысяча мирных жителей пострадала, была уничтожена в годы геноцида», — такие цифры назвал историк и поисковик, говоря лишь об одном регионе.

Детские черепа.

Конференция проходила на площадке местного «Дома кино». Здесь обычно крутят документальные киноленты. Но куда уж нагляднее: в холле развернулась выставка военных артефактов, обнаруженных участниками объединения «Миус-фронт».

Поисковики Ростислав Лысенко и Владимир Горохов сейчас готовы часами рассказывать о своей работе и показывать, что обнаружили в глубинах истории. Но есть такие находки, от которых даже у них — брутальных мужчин — трясутся руки.

«Вот такие черепа! Детские! Работать спокойно было невозможно, пять минут, и выходили подышать, успокоиться», — отмеряя в воздухе едва ли сантиметров десять, демонстрирует Ростислав Лысенко. Он поисковик-разведчик, а речь идёт об операции на месте расстрела мирных жителей гитлеровцами в Сальске, на территории кирпичного завода.

Женщины, дети, старики. Череп на черепе, кость на кости. Тогда подняли останки почти 1,5 тыс. человек. И позже перезахоронили — как полагается.

Страшно то, что похожие истории есть буквально в каждой семье: от Ростова до Хабаровска. Однокурсники Анзор Пирметов и Павел Ермак были в числе слушателей конференции. Анзор местный, Павел — с Дальнего Востока. Прадедушки обоих парней были на фронте, до Победы дожили не все…

Но вне зависимости от того, что и кому было уготовано судьбой — вернуться ли домой с медалями на груди, сгинуть в плену или под гнётом фашистов — потомки (и не обязательно по крови) продолжают хранить память о подвиге народа-победителя. И о той страшной цене, которую заплатил советский народ за право на чистое небо.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
