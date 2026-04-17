Reuters узнал о задержках поставок оружия США в ЕС из-за войны с Ираном

Один из европейских чиновников предупредил, что решение США о перенаправлении систем повлияет на ближайшую поставку Украине, которая должна состояться через месяц или два. Другой евродипломат поделился с WP, что переживает из-за того, что американцы слишком быстро расходуют запасы боеприпасов. «Поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько они продолжат поставлять в рамках этой сделки», — сказал один из дипломатов.