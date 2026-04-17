Reuters узнал о задержках поставок оружия США в ЕС из-за войны с Ираном

Американские чиновники проинформировали некоторых европейских коллег о том, что поставки оружия по ранее заключенным контрактам будут отложены, поскольку война с Ираном продолжает истощать запасы американских вооружений, сообщил Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Задержка поставок, по их данным, коснется в том числе Балтийских и Скандинавских стран. Некоторые из стран, как сообщили источники, граничат с Россией. Агентство отмечает, что часть оружия была приобретена европейскими странами по программе Foreign Military Sales (FMS, программа военных продаж США другим странам), но еще не поставлена. Европейские чиновники жалуются, что задержки ставят их в затруднительное положение, передает Reuters.
Среди задержанного вооружения — различные боеприпасы как наступательного, так и оборонительного назначения.
По программе FMS страны закупают американское оружие при поддержке Вашингтона. При президенте США Дональде Трампе Штаты давили на партнеров по НАТО, чтобы те наращивали такие закупки, однако поставки часто задерживаются, и европейцы все чаще обращают внимание на собственные системы, пишет агентство. Американские чиновники заявляют, что оружие нужно для войны на Ближнем Востоке, и обвиняют Европу в нежелании помогать открывать Ормузский пролив.
Один из европейских чиновников предупредил, что решение США о перенаправлении систем повлияет на ближайшую поставку Украине, которая должна состояться через месяц или два. Другой евродипломат поделился с WP, что переживает из-за того, что американцы слишком быстро расходуют запасы боеприпасов. «Поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько они продолжат поставлять в рамках этой сделки», — сказал один из дипломатов.
