Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о задержках поставок оружия США в ЕС из-за войны с Ираном

США уведомили европейские страны, что откладывают некоторые поставки вооружений по ранее заключенным контрактам. Reuters пишет, что такое решение связано с истощением американских вооружений в войне с Ираном.

Источник: РБК

Американские чиновники проинформировали некоторых европейских коллег о том, что поставки оружия по ранее заключенным контрактам будут отложены, поскольку война с Ираном продолжает истощать запасы американских вооружений, сообщил Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Задержка поставок, по их данным, коснется в том числе Балтийских и Скандинавских стран. Некоторые из стран, как сообщили источники, граничат с Россией. Агентство отмечает, что часть оружия была приобретена европейскими странами по программе Foreign Military Sales (FMS, программа военных продаж США другим странам), но еще не поставлена. Европейские чиновники жалуются, что задержки ставят их в затруднительное положение, передает Reuters.

Среди задержанного вооружения — различные боеприпасы как наступательного, так и оборонительного назначения.

По программе FMS страны закупают американское оружие при поддержке Вашингтона. При президенте США Дональде Трампе Штаты давили на партнеров по НАТО, чтобы те наращивали такие закупки, однако поставки часто задерживаются, и европейцы все чаще обращают внимание на собственные системы, пишет агентство. Американские чиновники заявляют, что оружие нужно для войны на Ближнем Востоке, и обвиняют Европу в нежелании помогать открывать Ормузский пролив.

В конце марта The Washington Post писала, что Пентагон рассматривал вопрос перенаправления вооружений, предназначавшихся для Украины, на Ближний Восток в связи с войной США и Ирана. Среди этих вооружений, в частности, были зенитные ракетные комплексы.

Один из европейских чиновников предупредил, что решение США о перенаправлении систем повлияет на ближайшую поставку Украине, которая должна состояться через месяц или два. Другой евродипломат поделился с WP, что переживает из-за того, что американцы слишком быстро расходуют запасы боеприпасов. «Поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько они продолжат поставлять в рамках этой сделки», — сказал один из дипломатов.

Оставайтесь на связи с РБК в Mах.

