В Выборгском районе Ленобласти при отражении атаки БПЛА загорелся склад

В Выборгском районе в посёлке Ермилово Ленинградской области при отражении атаки БПЛА в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения.

По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадавших нет.

«На место происшествия привлечены пожарные части района», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, сообщалось, что в районе Пулковских высот в результате падения БПЛА были повреждены осколками транспортное средство и окна соседнего здания.

Несколько часов назад в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Позже в Пулково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На данный момент на вылет отменены или задерживаются более 20 рейсов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше