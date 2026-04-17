В Выборгском районе Ленобласти при отражении атаки БПЛА загорелся склад

В Выборгском районе в посёлке Ермилово Ленинградской области при отражении атаки БПЛА в результате падения обломков произошло возгорание складского помещения.
По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадавших нет.
«На место происшествия привлечены пожарные части района», — написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, сообщалось, что в районе Пулковских высот в результате падения БПЛА были повреждены осколками транспортное средство и окна соседнего здания.
Несколько часов назад в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Позже в Пулково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На данный момент на вылет отменены или задерживаются более 20 рейсов.