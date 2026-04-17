Секретная нота Кубы в обход Госдепа — послание из Гаваны изъяли в США

По их данным, документ подготовил Рауль Родригес Кастро — внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Письмо было оформлено как дипломатическая нота и содержало предложения по экономическому сотрудничеству, просьбы о смягчении санкций, а также предупреждения о возможных шагах США в отношении Кубы.
Посредником выступал предприниматель Роберто Карлос Чамисо Гонсалес. Он попытался лично доставить документ, однако был остановлен сотрудниками таможенной службы. Письмо изъяли, а самого мужчину отправили обратно на Кубу.
Собеседники отмечают, что инициатива могла быть направлена на установление прямого контакта с главой Белого дома, минуя госсекретаря Марко Рубио, известного жесткой позицией по отношению к Гаване.
Читайте также: Разведдроны США у берегов Кубы — полеты прошли на фоне заявлений Трампа.