Сообщается о возможном присутствии советников ЦРУ при ударе в Днепропетровске

В Днепропетровске нанесен удар по зданию Службы безопасности Украины.

В Днепропетровске нанесен удар по зданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

По их данным, атака произошла 16 апреля. Утверждается, что в момент удара в здании могли находиться не только сотрудники СБУ, но и иностранные советники.

В качестве косвенного подтверждения собеседник агентства указал на прибытие на Украину специализированного медицинского самолета, предназначенного для эвакуации тяжелораненых.

По информации источника, в результате удара был поражен объект, связанный с управлением и разведкой. Также заявляется о потерях среди находившихся внутри.

Официального подтверждения этих данных не приводится.

Собеседник агентства также отметил, что информация о цели уточнялась заранее, а после удара были зафиксированы разрушения объекта.

