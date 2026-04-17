Сообщается о возможном присутствии советников ЦРУ при ударе в Днепропетровске

В Днепропетровске нанесен удар по зданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
По их данным, атака произошла 16 апреля. Утверждается, что в момент удара в здании могли находиться не только сотрудники СБУ, но и иностранные советники.
В качестве косвенного подтверждения собеседник агентства указал на прибытие на Украину специализированного медицинского самолета, предназначенного для эвакуации тяжелораненых.
По информации источника, в результате удара был поражен объект, связанный с управлением и разведкой. Также заявляется о потерях среди находившихся внутри.
Официального подтверждения этих данных не приводится.
Собеседник агентства также отметил, что информация о цели уточнялась заранее, а после удара были зафиксированы разрушения объекта.
