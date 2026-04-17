В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев выступил с ежегодным Посланием

Глава региона, секретарь регионального отделения «Единой России», обозначил приоритеты на предстоящий период. Особое внимание — поддержке участников специальной военной операции и их семей, стабилизации экономики, развитию социальной сферы, образования, здравоохранения и сельского хозяйства.
Наша с вами задача — проводить курс нашего Президента и вносить посильный вклад в устойчивое и поступательное развитие нашей Родины. И мы с вами сегодня должны сделать всё, что от нас зависит, чтобы Иркутская область получила новые возможности для укрепления экономики и повышения инвестиционной привлекательности, улучшения качества жизни каждого человека. Ценности, которые закладывались веками — единство народов, уважение старших, любовь к семье и детям — это то главное, что делает нас сильными и поможет победить, — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В регионе действует комплексная система мер поддержки участников СВО и их родных. Адресную помощь уже получили более 32 тысяч семей. Объём финансовой поддержки из регионального бюджета с начала специальной военной операции достиг почти 30 миллиардов рублей. Реализуется программа «Герои Приангарья» (по принципу федерального проекта «Время героев»). Почти 70 процентов вернувшихся бойцов уже трудоустроены или развивают собственный бизнес.
Наша главная задача — работать на благо жителей региона. Особого внимания требует поддержка участников специальной военной операции и их семей. Игорь Иванович в Послании неоднократно упоминал о достижениях, которые получены в том числе благодаря народной программе «Единой России». Каждый год мы ориентируемся на Послание как на основу для дальнейшей работы. Будем создавать рабочие группы по наиболее острым вопросам с участием членов правительства, депутатов Законодательного собрания, представителей первичных отделений партии и экспертных советов, чтобы оперативно находить решения и помогать людям, — руководитель Регионального исполнительного комитета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Брянский.
Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, расходная часть бюджета в 2025 году выросла на 16 миллиардов рублей, превысив 318 миллиардов. Приоритеты расходов прежние — СВО, социальные обязательства и нацпроекты. В промышленности — позитивная динамика: запуск завода полимеров дал плюс 53 процента по химическому производству, рост по золоту составил 34 процента, по алюминию — 4,7 процента.
За последний год завершено строительство самой большой школы в регионе на 1550 мест на улице Ярославского в Иркутске, возобновлено строительство школы в посёлке Мамакан, проведён капремонт девяти школ и двух детских садов. В планах на этот год — капитальный ремонт ещё шести детских садов и семи школ. С 2022 года по проекту «Профессионалитет» создано 12 образовательно-производственных центров, где обучаются около 6 тысяч студентов.
Мы уделяем большое внимание развитию образовательной инфраструктуры. Благодаря национальным проектам выделяются средства на закупку современного оборудования, проведение капитальных ремонтов школ и создание комфортной современной среды для обучения. Не менее важное направление — профориентация. Мы выстраиваем тесные связи между школами, колледжами, вузами и реальным производством, чтобы ребята со школьной скамьи понимали, какие специальности востребованы в регионе, и могли строить успешную карьеру на малой родине, — министр образования Иркутской области, региональный координатор партийного проекта «Новая Школа» Максим Парфенов.
Введена в строй новая детская поликлиника в Иркутске, построено 9 врачебных амбулаторий и ФАПов, завершены ремонты в 34 медицинских учреждениях. В медучреждения поставлено более 1800 единиц оборудования. Профилактические осмотры и диспансеризацию в прошлом году прошли более 1 миллиона 200 тысяч жителей региона.
Мы фиксируем серьезные изменения на рынке труда, и наша задача — сделать систему подготовки кадров более гибкой и современной. Для этого мы выстраиваем прямую связь между образовательными учреждениями и работодателями, помогаем молодым людям с трудоустройством. Именно такой подход позволяет региону уверенно смотреть в будущее и решать вопросы экономического развития, сказал министр труда и занятости Иркутской области, региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Кирилл Клоков.
В прошлом году индекс производства составил 101,5 процента. Площади посевов рапса, сои и льна увеличились на 10 процентов и превысили 112 тысяч гектаров. Завершено строительство завода по переработке масличных культур и цеха по подработке семян сои на Иркутском масложиркомбинате.
Глава региона затронул действительно наболевшие темы. Поддержка наших бойцов на передовой и помощь их семьям — это наш безусловный приоритет. Что касается сельского хозяйства, у нас есть огромный потенциал: мы намерены активнее вводить в оборот неиспользуемые земли и создавать выгодные условия для инвесторов. Кроме того, мы видим большие перспективы в развитии туризма, опираясь на наши традиции и уникальную природу. Это даст толчок экономике и пополнит бюджет округа, — мэр Нукутского муниципального округа Александр Платохонов.