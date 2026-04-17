CBS узнал вывод разведки США о передаче Ирану передовых радаров Китая

Ранее Financial Times со ссылкой на просочившиеся иранские военные документы сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал разведывательный спутник, тайно приобретенный у китайской Earth Eye Co., для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Два американских чиновника подтвердили CBS, что Тегеран ранее получал от Китая спутниковые снимки, но не уточнили, от какой именно компании.