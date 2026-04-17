Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделениям ВСУ не дают отходить заградотряды — появились данные о потерях

В районе села Зыбино в Харьковской области продолжаются стрелковые бои. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, подразделения 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут потери и испытывают нехватку снабжения. Утверждается, что командование запретило им отход с позиций.

Собеседник агентства также заявил, что попытки отдельных групп покинуть позиции пресекаются силами Национальной гвардии Украины.

Официального подтверждения этой информации не приводится.

Ранее сообщалось о проблемах с комплектованием украинских подразделений. В публичном пространстве распространяются видеозаписи, на которых фиксируются случаи принудительной мобилизации.

