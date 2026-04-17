В районе села Зыбино в Харьковской области продолжаются стрелковые бои. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
По их данным, подразделения 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут потери и испытывают нехватку снабжения. Утверждается, что командование запретило им отход с позиций.
Собеседник агентства также заявил, что попытки отдельных групп покинуть позиции пресекаются силами Национальной гвардии Украины.
Официального подтверждения этой информации не приводится.
Ранее сообщалось о проблемах с комплектованием украинских подразделений. В публичном пространстве распространяются видеозаписи, на которых фиксируются случаи принудительной мобилизации.
