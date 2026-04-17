Bloomberg раскрыл ожидания арабских стран по срокам сделки Ирана и США

Некоторые лидеры арабских государств Персидского залива и европейских стран сочли что для достижения мирного соглашения между США и Ираном потребуется около шести месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников из стран Персидского залива, знакомых с ситуацией.
Власти арабских и европейских стран считают, что перемирие между странами нужно также продлить на полгода.
По словам собеседников агентства, страны Персидского залива считают, что стремление Ирана создать ядерное оружие не изменилось даже после американо-израильских бомбардировок. Поэтому они настаивают, что мирное соглашение должно запретить Ирану обогащение урана и наличие баллистических ракет большой дальности.
В то же время, отмечает Bloomberg, лидеры стран Залива в основном выступают против возобновления боевых действий и хотят, чтобы США продолжали дипломатические переговоры с Тегераном.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В апреле стороны объявили перемирие на две недели и провели переговоры в Исламабаде, однако согласия по ключевым пунктам достичь не удалось. Bloomberg писал, что стороны рассматривают продление перемирия еще на две недели.
После провала переговоров президент США Дональд Трамп объявил американскую блокаду портов Ирана в Ормузском проливе и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход.
