ЕР поддерживает курс губернатора: в Приангарье идет работа по всем ключевым направлениям

IrkutskMedia, 17 апреля. В Иркутской области прошло ежегодное послание губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Кобзева. Глава региона обозначил приоритеты на предстоящий период, сделав акцент на поддержке участников специальной военной операции и их семей, стабилизации экономики, развитии социальной сферы, образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
«Наша с вами задача — проводить курс нашего президента и вносить посильный вклад в устойчивое и поступательное развитие нашей Родины. И мы с вами сегодня должны сделать всё, что от нас зависит, чтобы Иркутская область получила новые возможности для укрепления экономики и повышения инвестиционной привлекательности, улучшения качества жизни каждого человека. Ценности, которые закладывались веками — единство народов, уважение старших, любовь к семье и детям — это то главное, что делает нас сильными и поможет победить», — отметил Игорь Кобзев.
В регионе действует комплексная система мер поддержки участников СВО и их родных. Более 32 тысяч семей уже получили адресную помощь, объем финансовой поддержки из регионального бюджета с начала специальной военной операции достиг почти 30 млрд рублей. Также активно реализуется программа «Герои Приангарья», созданная по принципу федерального проекта «Время героев». Почти 70 процентов вернувшихся домой бойцов уже трудоустроены или развивают свой бизнес.
«Наша главная задача — работать на благо жителей региона. Особого внимания требует поддержка участников специальной военной операции и их семей. Игорь Иванович в послании неоднократно упоминал о достижениях, которые получены в том числе благодаря народной программе “Единой России”. Каждый год мы ориентируемся на послание как на основу для дальнейшей работы. Будем создавать рабочие группы по наиболее острым вопросам с участием членов правительства, депутатов Законодательного собрания, представителей первичных отделений партии и экспертных советов, чтобы оперативно находить решения и помогать людям», — подчеркнул руководитель Регионального исполнительного комитета Иркутского регионального отделения партии Дмитрий Брянский.
В сфере экономики, несмотря на сложную бюджетную ситуацию, расходная часть бюджета в 2025 году выросла на 16 миллиардов рублей, превысив 318 миллиардов. Приоритеты по расходам прежние — специальная военная операция, социальные обязательства и национальные проекты. В промышленности отмечена позитивная тенденция: запуск завода полимеров дал плюс 53 процента по химическому производству, рост по золоту составил 34 процента, по алюминию — 4,7 процента.
В сфере образования и кадровой политики за последний год завершено строительство самой большой школы в регионе на 1550 мест на улице Ярославского в Иркутске, возобновлено строительство школы в поселке Мамакан, сделан капитальный ремонт девяти школ и двух детских садов. В планах на этот год — капитальный ремонт еще шести детских садов и семи школ. С 2022 года благодаря проекту «Профессионалитет» создано 12 образовательно-производственных центров, где учатся около 6 тысяч студентов.
«Мы уделяем большое внимание развитию образовательной инфраструктуры. Благодаря национальным проектам выделяются средства на закупку современного оборудования, проведение капитальных ремонтов школ и создание комфортной современной среды для обучения. Не менее важное направление — профориентация. Мы выстраиваем тесные связи между школами, колледжами, вузами и реальным производством, чтобы ребята со школьной скамьи понимали, какие специальности востребованы в регионе, и могли строить успешную карьеру на малой родине», — заявил министр образования Иркутской области, региональный координатор партийного проекта «Новая Школа» Максим Парфенов.
В здравоохранении за последнее время введена в строй новая детская поликлиника в Иркутске, возведено девять врачебных амбулаторий и ФАПов, завершены ремонты в 34 медицинских учреждениях. В медицинские организации поставлено более 1800 единиц оборудования. Профилактические осмотры и диспансеризацию в прошлом году прошли более 1 млн 200 тысяч жителей региона.
«Мы фиксируем серьезные изменения на рынке труда, и наша задача — сделать систему подготовки кадров более гибкой и современной. Для этого мы выстраиваем прямую связь между образовательными учреждениями и работодателями, помогаем молодым людям с трудоустройством. Именно такой подход позволяет региону уверенно смотреть в будущее и решать вопросы экономического развития», — подчеркнул министр труда и занятости Иркутской области, региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Кирилл Клоков.
В сфере сельского хозяйства в прошлом году индекс производства составил 101,5 процента. Площади посевов рапса, сои и льна увеличились на 10 процентов и превысили 112 тысяч га. Завершено строительство завода по переработке масличных культур и цеха по подработке семян сои на Иркутском масложиркомбинате.
«Глава региона затронул действительно наболевшие темы. Поддержка наших бойцов на передовой и помощь их семьям — это наш безусловный приоритет. Что касается сельского хозяйства, у нас есть огромный потенциал: мы намерены активнее вводить в оборот неиспользуемые земли и создавать выгодные условия для инвесторов. Кроме того, мы видим большие перспективы в развитии туризма, опираясь на наши традиции и уникальную природу. Это даст толчок экономике и пополнит бюджет округа», — рассказал мэр Нукутского муниципального округа Александр Платохонов.