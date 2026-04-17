RT поговорил с мамой мальчика, у которого на матче «Авангарда» отобрали шайбу

RT поговорил с мамой мальчика Степана, у которого на матче омского «Авангарда» отобрали пойманную шайбу. Видео завирусилось в соцсетях и набрало тысячи комментариев.
«Столько слов тёплых получили, что сын опять расплакался», — передаёт слова Юлии Telegram-канал RT.
Девушка рассказала, что всё произошло на раскатке перед вчерашним матчем плей-офф. Школьница силой отобрала у Стёпы шайбу. В комментариях мама мальчика пояснила: девочка посчитала, что шайба её, потому что у Стёпы не было плаката в поддержку команды.
«Я поймала эту шайбу, отдала сыну, а у него её забрала эта школьница. Стёпа расплакался, после чего ко мне подошла девушка, которая и снимала на видео происходившее. Спросила, как зовут моего сына. Я ответила: “Зачем это вам?” Она сказала, что умеет делать чудеса. И после матча талисман клуба нам подарил шайбу и игрушку», — говорит мама мальчика.
Юлии написала супруга капитана омской команды Дамира Шарипзянова. Ещё один хоккеист «Авангарда», Наиль Якупов, в своём Telegram-канале заявил, что готов уже сегодня приехать к мальчику с подарками.
«Мы не ожидали столько отзывов. Стёпа умный мальчик, всё понимает, после случившегося быстро перестал плакать. Я перед сном ему читала комментарии — и он снова расплакался. Хорошо, что хороших людей больше», — рассказывает Юлия.
Она и сын — болельщики омского клуба. А Стёпа и сам занимается хоккеем. Сейчас он учится во втором классе.