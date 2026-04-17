В Омске распространяют поддельный указ о тыловом кластере

На самом деле никакой подобный документ не подписывался.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области фиксируют распространение сфальсифицированного документа о создании Единого тылового кластера. Власти региона предупредили жителей о недостоверности информации и призвали доверять только официальным источникам.

В обращениях омичей фигурирует текст, в котором якобы говорится о мерах по переводу региональной экономики на нужды оборонно-промышленного комплекса. В поддельном документе прописано размещение эвакуированных производств из других субъектов, перераспределение работников, привлечение студентов к производству, а также введение ограничений подачи электроэнергии для бизнеса в пользу заводов.

«Такого документа губернатор не подписывал. Прошу доверять только проверенным источникам», — сообщила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

Это не первый случай распространения фейковых указов в Омской области. В феврале в социальных сетях появлялся сфальсифицированный документ о введении ограничений на продажу продуктов и товаров первой необходимости «в одни руки». Эта информация также была оперативно опровергнута.