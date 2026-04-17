В Ливане сообщили о первых нарушениях режима прекращения огня Израилем

Корреспондент агентства сообщил об артиллерийских ударах по этим городам, а также об обстреле из пулеметов. Атаки беспилотников также зафиксировали в регионе Западное Бекаа.
Десятидневное перемирие между Израилем и Ливаном начало действовать с начала суток 17 апреля. О нем сообщил президент США Дональд Трамп.
Ливанская группировка «Хезболла» также признала перемирие, но заявила, что «ее действия будут зависеть от развития событий». Как пишет The New York Times, ливанские власти группировку не контролируют. «Я надеюсь, “Хезболла” будет вести себя хорошо и добросовестно в этот важный период. Будет великолепно, если они так поступят. Хватит убийств. Наконец-то должен быть мир!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
«Хезболла» заявила, что за предыдущие 24 часа в преддверии прекращения огня ее боевики совершили 38 нападений на израильские силы на территории Ливана и 37 нападений на севере Израиля, передает Al Jazeera.
Согласно заявлению группы, в число целей входили три военные базы, 25 населенных пунктов и городов, четыре военные казармы, пять пограничных постов и другие объекты.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х написал: «Как я говорил и вчера вечером, перемирие — это ничто иное, как результат стойкости “Хезболлы” и единства Оси сопротивления. Мы будем осторожно относиться к этому перемирию и останемся вместе до полной победы».
Ранее на этой неделе Израиль и Ливан впервые за 34 года провели встречу в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио. Посол Израиля Йехиэль Лейтер назвал переговоры с ливанским послом Надой Хамаде Моавад успешными: стороны согласились, что между странами должна быть четкая граница, и договорились продолжить диалог. Моавад поблагодарила США, призвала к прекращению огня и указала на тяжелый гуманитарный кризис в Ливане.
8 апреля президент США объявил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану в обмен на открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал решение, но подчеркнул, что со стороны Израиля оно не распространяется на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ провела крупнейшую атаку по инфраструктуре «Хезболлы», приведшую к ранениям и гибелям. После этого, по данным NBC News, Трамп попросил Нетаньяху сократить удары по Ливану, чтобы не сорвать перемирие с Ираном. 9 апреля Нетаньяху распорядился начать мирные переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы» и нормализации отношений.
