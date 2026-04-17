В Ливане сообщили о первых нарушениях режима прекращения огня Израилем

8 апреля президент США объявил о двухнедельной паузе в ударах по Ирану в обмен на открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал решение, но подчеркнул, что со стороны Израиля оно не распространяется на Ливан. В тот же день ЦАХАЛ провела крупнейшую атаку по инфраструктуре «Хезболлы», приведшую к ранениям и гибелям. После этого, по данным NBC News, Трамп попросил Нетаньяху сократить удары по Ливану, чтобы не сорвать перемирие с Ираном. 9 апреля Нетаньяху распорядился начать мирные переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы» и нормализации отношений.