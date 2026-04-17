Армия США опровергла американскую блокаду Ормузского пролива

Военные силы США обеспечивают блокаду в региональных водах, однако американская армия «не блокируют Ормузский пролив», сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.
«Американские силы НЕ блокируют Ормузский пролив», — написало командование, добавив: «Более 10 тыс. американских военнослужащих, более 12 кораблей и более 100 самолетов обеспечивают блокаду в региональных водах, гарантируя, что ни одно судно не нарушит указ президента».
CENTCOM добавило, что авианосец Abraham Lincoln проходит через Аравийское море, в то время как США блокируют иранские порты и побережье.
Ранее CNN сообщил, что США блокируют иранские порты, а не Ормузский пролив, поэтому сообщения о проходе через него кораблей нельзя считать нарушением блокады.
Блокада Ормузского пролива американскими боевыми кораблями, согласно заявлению CENTCOM, началась 13 апреля 2026 года по указу президента США Дональда Трампа. Армия США заявила, что блокирует путь судам, входящим в иранские порыт или выходящим из них. Пентагон заявил, что за первые 48 часов «ни одно судно» не прошло через американских военных.
При этом СNBC со ссылкой на данные компании Windward сообщил, что в первый день американской блокады как минимум два судна пересекли Ормузский пролив. Одно из них — танкер Rich Starry под санкциями США, принадлежащий китайской компании. CNN добавил, что 14 апреля из иранского порта вышел танкер Argo Maris и также прошел через пролив, несмотря на блокаду.
Однако это не означает беспрепятственного прохода в обход блокады, уточнил CNN: по данным CENTCOM, она распространяется на все иранские порты, но не на сам пролив. Пересечение пролива разрешено для судов, не связанных с Ираном.
В Иране американскую блокаду Ормузского пролива назвали обреченной на провал. Против нее выступили отдельные государства, в том числе Россия, Китай и Великобритания, а также компании, такие как TotalEnergies. The Wall Street Journal также писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады Ормузского пролива, поскольку опасаются, что Иран силами союзников-хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.
