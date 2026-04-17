Армия США опровергла американскую блокаду Ормузского пролива

При этом СNBC со ссылкой на данные компании Windward сообщил, что в первый день американской блокады как минимум два судна пересекли Ормузский пролив. Одно из них — танкер Rich Starry под санкциями США, принадлежащий китайской компании. CNN добавил, что 14 апреля из иранского порта вышел танкер Argo Maris и также прошел через пролив, несмотря на блокаду.