Экс-заместителя главы Дивногорска задержали за взятку в виде дома

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, в 2022—2024 годах муниципальное учреждение заключило с коммерческой фирмой 14 контрактов на благоустройство и снос аварийных строений.
Подозреваемая, занимавшая пост заместителя главы города, обеспечила положительное решение приёмочной комиссии и оперативные расчёты с подрядчиком. В обмен на это она получила стройматериалы и услуги по возведению жилого дома на своём земельном участке. Стоимость взятки оценена в 2 миллиона рублей.
В настоящее время экс-заместитель мэра задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее аресте.
Напомним, что накануне был задержан глава Западно-Сибирской дороги. Его заподозрили в коррупции.
