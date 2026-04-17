Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-заместителя главы Дивногорска задержали за взятку в виде дома

КРАСНОЯРСК, 17 апреля, ФедералПресс. В Красноярском крае задержали бывшую вице-мэра Дивногорска Наталью Фролову. Она подозревается в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2022—2024 годах муниципальное учреждение заключило с коммерческой фирмой 14 контрактов на благоустройство и снос аварийных строений.

Подозреваемая, занимавшая пост заместителя главы города, обеспечила положительное решение приёмочной комиссии и оперативные расчёты с подрядчиком. В обмен на это она получила стройматериалы и услуги по возведению жилого дома на своём земельном участке. Стоимость взятки оценена в 2 миллиона рублей.

В настоящее время экс-заместитель мэра задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Напомним, что накануне был задержан глава Западно-Сибирской дороги. Его заподозрили в коррупции.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.2.