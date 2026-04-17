Трамп: Иран передаст США обогащённый уран с атакованных в 2025 году объектов

«У Ирана нет ядерного оружия, и они с этим согласились. Иран согласился с этим, причём выразил своё согласие весьма решительно. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, который находится глубоко под землёй из-за удара, нанесённого нами с помощью бомбардировщиков B-2. Таким образом, у нас есть много договорённостей с Ираном, и я думаю, что что-то произойдёт, что-то очень позитивное, очень важное», — утверждает президент США.