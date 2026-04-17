Трамп заявил, что США не окажут поддержку Италии после позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не окажет поддержку Италии. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Американский лидер связал свою позицию с действиями Рима, который, по его словам, не поддержал Вашингтон. Он не привёл подробностей, однако сопроводил публикацию ссылкой на материал о ситуации вокруг военного сотрудничества. Речь шла об отказе Италии предоставить авиабазу на Сицилии для операций США.

«Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их», — написал Трамп.

Ранее итальянские власти отказали в доступе на авиабазу Сигонелла для американских бомбардировщиков. Самолёты США планировали посадку на Сицилии перед вылетом на Ближний Восток. Итальянское военное руководство не было проконсультировано заранее. План полёта был представлен уже после взлёта американских самолётов. Это привело к решению заблокировать доступ к стратегическому объекту.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше