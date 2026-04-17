Трамп назвал войну с Ираном вынужденным «маленьким путешествием» США

США пришлось напасть на Иран, чтобы не допустить его обладания ядерным оружием, но война скоро завершится.

Источник: РБК

США пришлось напасть на Иран, чтобы не допустить его обладания ядерным оружием, но война скоро завершится. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Недели налогов в Лас-Вегасе. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Нам пришлось совершить “маленькое путешествие” в Иран. Я этого не хотел, но пришлось, потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие», — сказал Трамп.

По его словам, военный действия идут «очень гладко». «Мы можем делать все, что захотим. Это идеально. Она [война], вероятно, скоро закончится», — сказал Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что война с Ираном закончится в короткие сроки. Так, 15 апреля он заявил, что война с Ираном «очень близка» к завершению, в частности потому, что у Тегерана не осталось ресурсов для противостояния США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше