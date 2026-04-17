Трамп назвал войну с Ираном вынужденным «маленьким путешествием» США

США пришлось напасть на Иран, чтобы не допустить его обладания ядерным оружием, но война скоро завершится. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Недели налогов в Лас-Вегасе. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
«Нам пришлось совершить “маленькое путешествие” в Иран. Я этого не хотел, но пришлось, потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие», — сказал Трамп.
По его словам, военный действия идут «очень гладко». «Мы можем делать все, что захотим. Это идеально. Она [война], вероятно, скоро закончится», — сказал Трамп.
Президент США неоднократно заявлял, что война с Ираном закончится в короткие сроки. Так, 15 апреля он заявил, что война с Ираном «очень близка» к завершению, в частности потому, что у Тегерана не осталось ресурсов для противостояния США.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.