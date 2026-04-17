«Искандер-М» назвали угрозой для украинского ПВО — западные системы не справляются

Применение ракет российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» снижает эффективность противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.
В публикации отмечается, что возможности ПВО ослабевают на фоне использования данных ракетных систем. Автор указывает, что даже современные западные комплексы испытывают трудности при перехвате таких целей.
Отдельно подчеркивается, что ранее западные страны давали сдержанные оценки характеристикам комплекса. При этом, как утверждается в статье, украинская сторона указывала на ограниченную эффективность систем Patriot при противодействии этим ракетам.
Ранее в других публикациях также отмечались особенности «Искандер-М», включая высокую маневренность, что усложняет их перехват средствами ПВО.
По оценкам авторов материалов, именно эти характеристики делают комплекс сложной целью для систем противоракетной обороны.
Читайте также: Подразделениям ВСУ не дают отходить заградотряды — появились данные о потерях.