Украинский премьер Свириденко обсудила санкции против РФ — заявлена поддержка США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом по вопросам санкционной политики. Об этом она сообщила агентству Reuters по итогам визита в Вашингтон.

По ее словам, в ходе встречи обсуждалась необходимость усиления ограничительных мер. Украинская сторона настаивает, что действующие санкции не должны ослабляться или откладываться.

Свириденко отметила, что глава Минфина США выразил поддержку позиции Киева. Она также заявила о «дружеском характере» беседы и подчеркнула важность предотвращения обхода санкций.

По итогам двухдневных переговоров в США, как уточнила премьер, Киев рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества, в том числе в рамках инвестиционного фонда восстановления.

Ранее американские власти временно ослабляли ограничения на поставки российской нефти и нефтепродуктов. Мера действовала в отношении грузов, отгруженных до 12 марта, и была связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке.

С 15 апреля ограничения были восстановлены. В Минфине США объясняли временное послабление необходимостью поддержания стабильности на рынке энергоносителей.

Российская сторона ранее заявляла, что считает санкции нелегитимными и неэффективными.

