Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану, пишут СМИ

«Я думаю, он (Трамп — ред.) пойдет на новые компромиссы… (Трамп — ред.) серьезен в отношении переговоров и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и выйти (из конфликта — ред.)», — приводит издание слова источника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.