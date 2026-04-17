Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может пойти на новые компромиссы по Ирану, так как хочет окончания конфликта, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из региона Персидского залива.

Источник: www_ria_ru

«Я думаю, он (Трамп — ред.) пойдет на новые компромиссы… (Трамп — ред.) серьезен в отношении переговоров и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и выйти (из конфликта — ред.)», — приводит издание слова источника.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше