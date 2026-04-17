Премьер Украины обсудила в США санкции против России

Во время своего двухдневного визита в США премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела «хороший разговор» с министром финансов США Скоттом Бессентом по поводу усиления санкций против России. Об этом она рассказала Reuters по итогам визита.
Свириденко сообщила агентству, что использовала встречу с Бессентом, чтобы еще раз подчеркнуть позицию Украины, что санкции, введенные против России, не должны быть ослаблены, отменены или отложены. Она добавила, что глава Минфина США выразил намерение оказывать поддержку Киеву.
«Это была очень дружеская беседа, и он меня очень поддерживает. Я думаю, что все наши коллеги здесь, в Соединенных Штатах, прекрасно это понимают: предотвращение обхода санкций, а также усиление санкций — это чрезвычайно важная мера, которую необходимо предпринять, чтобы ослабить Россию», — сказала она.
По словам украинского политика, связи между Украиной и США углубились за последний год благодаря совместной работе над Инвестиционным фондом реконструкции США и Украины. В целом, сказала Свириденко, после двух дней непрерывных встреч в Вашингтоне она почувствовала «обновленную поддержку».
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и ограничение движения по Ормузскому проливу привели к перебоям в поставках нефти и резкому повышению цен на топливо. На этом фоне американский Минфин в прошлом месяце временно вывел из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда к 12 марта. Санкции возобновились с 15 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона заранее предполагала такое решение.
Бессент называл временное снятие ограничений мерой по укреплению стабильности на мировых энергетических рынках. Он предполагал, что российский бюджет получит не более $2 млрд дополнительных доходов из-за ослабления санкций.
Москва считает западные санкции нелегитимными и неэффективными, выступает против них.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.