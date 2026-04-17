Столтенберг: Европа должна сделать все, чтобы США были союзником по НАТО

«Важно, чтобы мы с европейской стороны сделали все возможное для обеспечения того, чтобы США были [нашим] надежным союзником [по НАТО] в будущем», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, являются ли сейчас США надежным союзником других стран НАТО с учетом последних заявлений президента Дональда Трампа.
Он отметил, что сейчас есть определенные разногласия между США и другими участниками альянса, но только будучи вместе эти страны могут чувствовать себя в безопасности.
Ранее Трамп заявил, что США подвергнут очень серьезному пересмотру курс в рамках НАТО. По словам американского лидера, Североатлантический альянс не поддержал Вашингтон в ситуации вокруг Ирана, хотя США «платят за НАТО триллионы долларов».