Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор сообщил о перехвате пяти дронов над Воронежской областью

Военные сбили пять дронов над двумя районами в Воронежской области, сообщает губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Источник: РБК

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Тревога в регионе действовала с 18:38 мск 16 апреля до 6:08 мск 17 апреля.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о перехвате четырех БПЛА над регионом в ночь на 17 апреля. По данным главы Севастополя Михаила Развожаева, военные ночью перехватили три воздушные цели в районе Северной стороны и мыса Херсонес.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

