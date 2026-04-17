Губернатор сообщил о перехвате пяти дронов над Воронежской областью

Военные сбили пять дронов над двумя районами в Воронежской области, сообщает губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Тревога в регионе действовала с 18:38 мск 16 апреля до 6:08 мск 17 апреля.
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о перехвате четырех БПЛА над регионом в ночь на 17 апреля. По данным главы Севастополя Михаила Развожаева, военные ночью перехватили три воздушные цели в районе Северной стороны и мыса Херсонес.
