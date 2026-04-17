Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ узнала о попытке Кубы передать секретное письмо Трампу

Куба попыталась передать Трампу секретное письмо в обход дипломатических каналов, но курьера остановили в аэропорту Майами. На фоне разговоров о возможной операции США на острове Гавана ищет прямой выход на президента.

Источник: РБК

На прошлой неделе внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро обратился к богатому гаванскому предпринимателю с просьбой доставить секретное письмо лично президенту США Дональду Трампу в обход привычных дипломатических каналов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Письмо было оформлено по типу дипломатической ноты и имело официальную кубинскую печать. В послании Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также смягчение санкций. В нем также содержалось предупреждение, что кубинский режим готовится к вторжению США, добавил американский чиновник.

Курьером стал 37-летний Роберто Карлос Чамисо Гонсалес — кубинский бизнесмен, занимающийся частным прокатом автомобилей класса люкс и элитным туризмом. Источники газеты называют его другом и деловым партнером Кастро.

Операцию прекратил сотрудник Таможенной и пограничной службы, который остановил Гонсалеса в аэропорту Майами, забрал письмо и отправил бизнесмена обратно в Гавану. Причины остановки курьера, равно как и то, попало ли письмо в Белый дом, не известны, говорится в материале.

Эксперты предполагают, что схема с личным письмом Трампу должна была помочь обойти госсекретаря Марко Рубио — сына кубинских иммигрантов, который «давно подталкивает Вашингтон к усилению давления на коммунистическое правительство Гаваны» и к политическим изменениям на острове.

«Эти усилия говорят о том, что они больше не доверяют Рубио как беспристрастному собеседнику и хотят обратиться непосредственно к президенту для разрешения обостряющегося кризиса», — сказал соавтор книги «Обратный канал связи с Кубой: скрытая история переговоров между Вашингтоном и Гаваной» Питер Корнблюх.

Накануне USA Today со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если Трамп отдаст такой приказ.

В последние месяцы Трамп не раз заявлял, что займется Кубой после Ирана. В частности, он обещал «падение» местных властей и предупреждал, что остров станет «следующим» для американской армии после завершения войны с Ираном.

«В условиях искусственно нагнетаемой атмосферы конфронтации Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и братским народом Кубы», — заявил российский МИД.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

