WSJ узнала о попытке Кубы передать секретное письмо Трампу

На прошлой неделе внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро обратился к богатому гаванскому предпринимателю с просьбой доставить секретное письмо лично президенту США Дональду Трампу в обход привычных дипломатических каналов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Письмо было оформлено по типу дипломатической ноты и имело официальную кубинскую печать. В послании Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также смягчение санкций. В нем также содержалось предупреждение, что кубинский режим готовится к вторжению США, добавил американский чиновник.
Курьером стал 37-летний Роберто Карлос Чамисо Гонсалес — кубинский бизнесмен, занимающийся частным прокатом автомобилей класса люкс и элитным туризмом. Источники газеты называют его другом и деловым партнером Кастро.
Операцию прекратил сотрудник Таможенной и пограничной службы, который остановил Гонсалеса в аэропорту Майами, забрал письмо и отправил бизнесмена обратно в Гавану. Причины остановки курьера, равно как и то, попало ли письмо в Белый дом, не известны, говорится в материале.
Эксперты предполагают, что схема с личным письмом Трампу должна была помочь обойти госсекретаря Марко Рубио — сына кубинских иммигрантов, который «давно подталкивает Вашингтон к усилению давления на коммунистическое правительство Гаваны» и к политическим изменениям на острове.
«Эти усилия говорят о том, что они больше не доверяют Рубио как беспристрастному собеседнику и хотят обратиться непосредственно к президенту для разрешения обостряющегося кризиса», — сказал соавтор книги «Обратный канал связи с Кубой: скрытая история переговоров между Вашингтоном и Гаваной» Питер Корнблюх.
Накануне USA Today со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если Трамп отдаст такой приказ.
В последние месяцы Трамп не раз заявлял, что займется Кубой после Ирана. В частности, он обещал «падение» местных властей и предупреждал, что остров станет «следующим» для американской армии после завершения войны с Ираном.
«В условиях искусственно нагнетаемой атмосферы конфронтации Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и братским народом Кубы», — заявил российский МИД.
