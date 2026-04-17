Фицо: русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки

БРАТИСЛАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Стратегия ЕС в отношении России порочна, несостоятельна и не работает, русские встают на колени, только когда им нужно завязать шнурки. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами. Текст выступления главы правительства был размещен на YouTube-канале правительства Словакии.

Источник: AP 2024

«Существует некая стратегия [Евросоюза], цель которой — поставить Россию на колени, но я считаю эту стратегию порочной и несостоятельной, поскольку она не работает», — сказал Фицо.

«Я уже четвертый год читаю в газетах о том, как “русские стоят на коленях”, но на коленях они отнюдь не стоят», — добавил премьер.

По словам Фицо, «русские очень метко замечают, что “если мы и оказываемся на коленях, то лишь для того, чтобы завязать шнурки, но совсем не потому, что этого хочет кто-то другой”.

Евросоюз «до сих пор не верит в необходимость» мирных инициатив и «продолжает твердить лишь о войне, войне и снова о войне», считает Фицо.

По его мнению, «в этом заключается огромная ошибка [ЕС]».

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше