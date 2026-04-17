Фицо: русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки

«Существует некая стратегия [Евросоюза], цель которой — поставить Россию на колени, но я считаю эту стратегию порочной и несостоятельной, поскольку она не работает», — сказал Фицо.
«Я уже четвертый год читаю в газетах о том, как “русские стоят на коленях”, но на коленях они отнюдь не стоят», — добавил премьер.
По словам Фицо, «русские очень метко замечают, что “если мы и оказываемся на коленях, то лишь для того, чтобы завязать шнурки, но совсем не потому, что этого хочет кто-то другой”.
Евросоюз «до сих пор не верит в необходимость» мирных инициатив и «продолжает твердить лишь о войне, войне и снова о войне», считает Фицо.
По его мнению, «в этом заключается огромная ошибка [ЕС]».