МВФ объявил о возобновлении работы с Венесуэлой после перерыва в семь лет

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк решили возобновить работу с Венесуэлой после приостановки в 2019 году, связанной с неопределенностью с признанием законного правительства в стране. Об этом сообщает МВФ на сайте, а также Reuters.
В мае 2018 года ЦИК Венесуэлы объявила Николаса Мадуро победителем президентских выборов, после чего ряд стран, включая США, признали легитимным лидером Хуана Гуайдо.
В январе 2026 года США похитили Мадуро из Каракаса и отправили под суд, а врио главы государства стала Делси Родригес. «Руководствуясь позицией государств — членов Международного валютного фонда (МВФ), представляющих большинство голосов в его системе голосования, и в соответствии с давней практикой, директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сегодня объявила, что МВФ возобновляет взаимодействие с правительством Венесуэлы под управлением исполняющей обязанности президента Делси Родригес», — говорится в сообщении МВФ.
Фонд также подчеркнул, что Венесуэла являлась членом МВФ с декабря 1946 года.
Группа Всемирного банка также опубликовала заявление, в котором объявила о возобновлении сотрудничества с правительством Венесуэлы при Родригес. В заявлении говорится, что последний кредит был предоставлен в 2005 году.
Объясняя неприятие США Мадуро в 2018 году, заместитель государственного секретаря Джон Салливан, в частности, подчеркнул, что целью Вашингтона является борьба с коррупционным режимом. В июле 2024 года Мадуро был вновь избран президентом Венесуэлы.
