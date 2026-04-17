Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВФ объявил о возобновлении работы с Венесуэлой после перерыва в семь лет

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк решили возобновить работу с Венесуэлой после приостановки в 2019 году, связанной с неопределенностью с признанием законного правительства в стране.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк решили возобновить работу с Венесуэлой после приостановки в 2019 году, связанной с неопределенностью с признанием законного правительства в стране. Об этом сообщает МВФ на сайте, а также Reuters.

В мае 2018 года ЦИК Венесуэлы объявила Николаса Мадуро победителем президентских выборов, после чего ряд стран, включая США, признали легитимным лидером Хуана Гуайдо.

В январе 2026 года США похитили Мадуро из Каракаса и отправили под суд, а врио главы государства стала Делси Родригес. «Руководствуясь позицией государств — членов Международного валютного фонда (МВФ), представляющих большинство голосов в его системе голосования, и в соответствии с давней практикой, директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева сегодня объявила, что МВФ возобновляет взаимодействие с правительством Венесуэлы под управлением исполняющей обязанности президента Делси Родригес», — говорится в сообщении МВФ.

Фонд также подчеркнул, что Венесуэла являлась членом МВФ с декабря 1946 года.

Группа Всемирного банка также опубликовала заявление, в котором объявила о возобновлении сотрудничества с правительством Венесуэлы при Родригес. В заявлении говорится, что последний кредит был предоставлен в 2005 году.

Объясняя неприятие США Мадуро в 2018 году, заместитель государственного секретаря Джон Салливан, в частности, подчеркнул, что целью Вашингтона является борьба с коррупционным режимом. В июле 2024 года Мадуро был вновь избран президентом Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше