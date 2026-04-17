Удары по наёмникам и заводам: Стало известно, сколько раз Россия применила высокоточное оружие на Украине

Основная часть активности пришлась на минувший год: тогда зафиксировано 379 групповых и 25 масштабных налетов. С наступлением 2026 года интенсивность действий сохраняется: на данный момент военные осуществили 85 групповых и 15 массированных вылетов.
Главными мишенями становятся места концентрации живой силы, включая иностранных наёмников. Командование ВС РФ также берёт на прицел пункты временной дислокации подразделений противника.
Важное направление — уничтожение производственных мощностей. Атакам подвергаются площадки, где создаются и хранятся дроны, ракеты и безэкипажные катера, а также предприятия военно-промышленного комплекса.
Под огонь регулярно попадают склады боеприпасов. Кроме того, ведётся работа по ликвидации транспортных узлов и энергетических объектов, используемых исключительно в интересах украинской армии.
Днём ранее взрывы прогремели сразу в нескольких крупных городах Украины — Киеве, Днепропетровске и Кропивницком. Они также звучали в Харькове и Ахтырке Сумской области. Владимир Зеленский заявил, что ВС России запустили по целям на Украине порядка 700 беспилотников, а также 19 баллистических и крылатых ракет. В связи с обстрелом главарь киевского режима напомнил об обещаниях союзников Украины по военным поставкам.
