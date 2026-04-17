Трамп заявил о согласии Ирана передать «ядерную пыль»

Президент США Дональд Трамп объявил о согласии Тегерана передать Вашингтону высокообогащенный уран, оставшийся под руинами после прошлогодних американских ударов по иранским ядерным объектам, сообщает The Washington Post.
Американский лидер назвал этот материал «ядерной пылью».
«У Ирана нет ядерного оружия, и они на это согласились. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей после атаки, которую мы совершили с помощью бомбардировщиков B-2. Таким образом, у нас много договоренностей с Ираном, и я думаю, что произойдут очень позитивные и важные события», — сказал американский президент.
При этом, как отмечает WP, иранская сторона пока не подтвердила, что пошла на уступки в ходе переговоров с США. Журналисты газеты добавляют, что предыдущие заявления Вашингтона об обязательствах Тегерана относительно ядерного оружия либо оказывались неточными, либо не подтверждались.
Переговоры между США и Ираном прошли 11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана. 13 апреля издание Axios писало, что американцы в ходе переговоров предложили иранцам ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, но те настаивают на более коротком сроке.
14 апреля The New York Times узнала, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до пяти лет, однако администрация президента США все еще настаивает на 20 годах. По словам собеседников NYT, Вашингтон и Тегеран обменялись предложениями о приостановке иранской ядерной программы, но все еще не пришли к согласию по поводу продолжительности сделки.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что Вашингтон добился «значительного прогресса» на переговорах с Тегераном и сейчас «мяч на стороне Ирана». Будущее переговоров он связал с гибкостью иранской стороны.
США, по его словам, очень четко обозначили свои красные линии. Среди условий сделки Вэнс упомянул вывоз обогащенного урана из Ирана и твердые обязательства Тегерана, что тот не будет разрабатывать ядерное оружие.