Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский Минкульт поддержит работников культуры, переехавших в малые города

Свердловский Минкульт запустил программу поддержки работников их малых городов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Свердловской области объявило отбор претендентов на право получения единовременной выплаты работникам этой отрасли. Финансовая поддержка предназначена для сотрудников, переехавших для работы в города региона с населением менее 50 тысяч человек. Соответствующий приказ подписал глава Минкульта Свердловской области Илья Марков.

Исходя из документа, этап отбора претендентов на выплаты проведут с 15 апреля по 15 июля. До 28 июля заявки будут рассматривать на заседании комиссии Минкульта. До 29 июля претенденты, включенные в список получателей выплаты, должны выехать в выбранную для трудоустройства организацию и предоставить в министерство согласие на заключение договора.

Отмечается, что список тех, кому достанется единовременная выплата, должны утвердить до 30 июля. Всего Минкульт осуществит 27 выплат.