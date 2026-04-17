Свердловский Минкульт поддержит работников культуры, переехавших в малые города

Министерство культуры Свердловской области объявило отбор претендентов на право получения единовременной выплаты работникам этой отрасли. Финансовая поддержка предназначена для сотрудников, переехавших для работы в города региона с населением менее 50 тысяч человек. Соответствующий приказ подписал глава Минкульта Свердловской области Илья Марков.
Исходя из документа, этап отбора претендентов на выплаты проведут с 15 апреля по 15 июля. До 28 июля заявки будут рассматривать на заседании комиссии Минкульта. До 29 июля претенденты, включенные в список получателей выплаты, должны выехать в выбранную для трудоустройства организацию и предоставить в министерство согласие на заключение договора.
Отмечается, что список тех, кому достанется единовременная выплата, должны утвердить до 30 июля. Всего Минкульт осуществит 27 выплат.