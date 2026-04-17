Спор вокруг Репина — в Москве назвали решение Финляндии «политической игрой»

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой раскритиковал решение финского музея указывать Илью Репина как украинского художника. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По его словам, подобный подход является политизированным и может негативно сказаться на культурной сфере. Он отметил, что такие решения не способствуют развитию национальных художественных традиций.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что музей «Атенеум» в Хельсинки намерен изменить указание национальности художника в экспозициях.

Швыдкой подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, не имеют конструктивного характера.

Также помощник президента России Владимир Мединский заявил, что попытки пересмотра культурной принадлежности художников встречаются регулярно и вызывают дискуссии.

Читайте также: В Финляндии изменили указание национальности художника Репина.

