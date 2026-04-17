Четыре дрона сбили над Ленобластью

Военные сбили три дрона над Ленинградской областью, сообщает губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале. Позже Дрозденко добавил, что силы ПВО перехватили еще один дрон.
До этого он предупредил о воздушной тревоге в регионе. Росавиация сообщила также о приостановке полетов в аэропорту Пулково, она связана с необходимостью обеспечить меры безопасности.
Ранее в ночь на 17 апреля о сбитых воздушных целях сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, было сбито три таких цели в районе Северной стороны и мыса Херсонес.
