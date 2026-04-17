Китай усиливает связи с Италией — на фоне конфликта Рима и Вашингтона

Китай намерен углубить сотрудничество с Италией на фоне обострения отношений Рима с Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, глава МИД КНР Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Китайская сторона заявила о готовности развивать контакты на высоком уровне, укреплять взаимное доверие и обеспечивать стабильное развитие двусторонних отношений.
Также Ван И отметил необходимость усиления координации в международных вопросах на фоне роста геополитической напряженности.
Как отмечает Bloomberg, сближение происходит на фоне разногласий между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, Италия отказала США в использовании аэродромов на Сицилии для военных самолетов, направлявшихся на Ближний Восток.
Дополнительным фактором напряженности стали высказывания американского лидера в адрес Папы Римского Льва XIV.
Ранее в Кремле сообщили о планируемом визите президента России Владимира Путина в Китай в 2026 году. Конкретные сроки поездки не уточняются.
