Максим Иванов: Это не просто Форум, это точка сбора конкретных задач

16 апреля в Комсомольске-на-Амуре прошел муниципальный этап Форума, посвященного итогам реализации Народной программы «Единой России». Подобные отчетные форумы партия проводит по всей стране. После муниципального этапа в Хабаровском крае запланирован масштабный региональный Форум «Есть Результат!».
К участию в работе Форума в городе Юности присоединился губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, а также депутат Госдумы, секретарь Хабаровского реготделения Единой России Максим Иванов, депутаты всех уровней, общественники и активисты из муниципальных районов края, секретари местных и первичных отделений Единой России, молодежь и студенты.
«В Хабаровском крае муниципальный этап форума принимает Комсомольск-на-Амуре, город, который Президент России назвал: “оплотом нашего машиностроения, такого сложного и нужного для нас, в том числе и особенно сегодня”. Сегодня в зале собрались все, кто ежедневно работает с людьми и как никто знает об их проблемах. Так же как вы, я лично общаюсь с жителями края, получаю от них наказы в своих социальных сетях и на Прямой линии — и потому знаю, какие проблемы прежде всего волнуют людей. Это образование, здравоохранение, благоустройство, инфраструктура, дороги. И все эти проблемы мы должны не просто собрать и записать, но обязательно решить», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
Всего — свыше 300 участников из Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Комсомольского, Нанайского районов, Солнечного округа и Хабаровска.
«Это не просто Форум, это точка сбора конкретных задач. Мы услышали, что сегодня для людей действительно важно, где надо ускориться, где менять подход. И в ходе Форума участники не просто обсуждали будущее — они его собирали. Сегодня у нас есть всё, чтобы сделать следующий шаг: опыт, есть поддержка людей, понимание проблем, команда. Главное теперь — точность в решениях и ответственность в их исполнении, чтобы сработала наша формула “Люди поручили — мы выполнили. Есть результат!”, — подчеркнул Максим Иванов.
На полях Форума развернулась работа сразу нескольких тематических площадок, каждая из которых была посвящена отдельному направлению — развитию территории и благоустройству, поддержке старшего поколения, помощи участникам спецоперации и их семьям, поддержке семьи и молодежи.
На площадках обсуждались не только итоги работы Народной программы за пять лет, но и предложения, которые можно внести в новую программу на ближайшую пятилетку, которая формируется прямо сейчас по всей стране.
«Все без исключения участники были вовлечены в эту работу. Почти каждый внес свое предложение или идею, как улучшить жизнь не только в Комсомольске-на-Амуре, но и в других муниципалитетах по всему краю. Речь шла о внесении дополнений в федеральные программы, о развитии транспортной инфраструктуры, о совершенствовании системы ТОС, о благоустройстве и комплексном развитии отдельных территорий», — рассказала председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы, глава Местного отделения «Единой России» Наталья Свинарева.
Ключевым итогом работы муниципального Форума стали сформированные участниками предложения в новую Народную программу «Единой России». Их было собрано около ста. Самые актуальные будут сформулированы и переданы в федеральный центр.
Существенная часть предложений касалась вопросов поддержки участников СВО и развитию системы патриотического воспитания в регионе.
Так, активисты предложили создать учебные центры по профессиональной переподготовке участников спецоперации с последующим их вовлечением в деятельность по воспитанию молодёжи и работы в военно-патриотических объединениях.
Также в рамках Форума в Комсомольске-на-Амуре прошла «Школа муниципального депутата», организованная на базе регионального филиала Высшей партийной школы Единой России.
Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Сбор предложений проходит офлайн — в ходе форумов, встреч с жителями и приемов граждан, а также онлайн — на сайте естьрезультат.рф.