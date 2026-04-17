Эстония закрыла небо у границы — полеты ограничены из-за дронов

Авиационные власти Эстонии ввели ограничения на полеты в ряде районов воздушного пространства у границы с Россией и Латвией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Таллин».
По его словам, запрет связан с активностью беспилотных летательных аппаратов. Введена временная зона ограниченного доступа, в пределах которой полеты возможны только при наличии разрешения полиции или пограничной службы.
Исключение сделано для полетов, заранее согласованных с правоохранительными органами, включая использование беспилотников.
Ограничения, как ожидается, будут действовать до конца суток 13 мая.
Ранее аналогичные меры уже вводились в начале месяца и сохранялись до 12 апреля.
Читайте также: Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику — РФ сослалась на право на самооборону.