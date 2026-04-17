Раскрыта неожиданная причина поражения Орбана

Слишком тесные связи с Дональдом Трампом стоили венгерскому премьеру Виктору Орбану победы на выборах. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированный источник.
«Близость к США в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям», — заявил неназванный представитель французской партии «Национальное объединение», которая тоже пытается дистанцироваться от американского лидера.
По его словам, поражение Орбана нельзя объяснить одной лишь усталостью избирателей от его долгого правления.
Напомним, парламентские выборы в Венгрии выиграла оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, лидер партии «Фидес», уже признал своё поражение.
