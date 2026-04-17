Минобороны сообщило о запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Военно-космические силы (ВКС) России запустили с Плесецка ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами, сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

Источник: РБК

«В пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Старт прошел в штатном режиме, средства наземного измерительного комплекса космодрома взяли «Союз-2.1б» на сопровождение.

Предыдущий старт с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда ВКС запустили «Союз-2.1а», который вывел на орбиту военный спутник.

