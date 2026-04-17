В Госдуме обнародовали результаты опроса по продаже табака у школ

Большинство участников опроса выступили против сокращения расстояния от образовательных учреждений до точек продажи табачной продукции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, против инициативы высказались 62% респондентов. Поддержали сокращение дистанции 31%, еще 7% заявили, что им безразличен этот вопрос.
Как отметил Володин, многие участники обсуждения указывали на возможные риски для здоровья детей и подростков. Также звучали предложения не только сохранить действующие ограничения, но и ужесточить их.
Речь идет о поправке к законопроекту, согласно которой минимальное расстояние от учебных заведений до торговых объектов, реализующих табачную продукцию, должно составлять не менее 100 метров с учетом препятствий.
Володин подчеркнул, что при дальнейшем рассмотрении инициативы будет учитываться позиция граждан.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Документ предусматривает, в частности, требования к наличию торговых помещений определенной площади для получения лицензии.
