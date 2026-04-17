В Госдуме обнародовали результаты опроса по продаже табака у школ

Большинство участников опроса выступили против сокращения расстояния от образовательных учреждений до точек продажи табачной продукции.

Большинство участников опроса выступили против сокращения расстояния от образовательных учреждений до точек продажи табачной продукции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, против инициативы высказались 62% респондентов. Поддержали сокращение дистанции 31%, еще 7% заявили, что им безразличен этот вопрос.

Как отметил Володин, многие участники обсуждения указывали на возможные риски для здоровья детей и подростков. Также звучали предложения не только сохранить действующие ограничения, но и ужесточить их.

Речь идет о поправке к законопроекту, согласно которой минимальное расстояние от учебных заведений до торговых объектов, реализующих табачную продукцию, должно составлять не менее 100 метров с учетом препятствий.

Володин подчеркнул, что при дальнейшем рассмотрении инициативы будет учитываться позиция граждан.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Документ предусматривает, в частности, требования к наличию торговых помещений определенной площади для получения лицензии.

