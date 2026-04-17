«Единая Россия» подвела итоги пятилетней работы в сфере ЖКХ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Уяре прошла рабочая площадка по реализации проекта «Чистая вода», а также по подведению итогов работы за пять лет в сфере ЖКХ в рамках подготовки к партийному региональному форуму «Есть результат!».
Участники рабочей площадки во главе с региональным координатором проекта партии «Школа ЖКХ», депутатом краевого парламента Алексеем Кулешом посетили комплекс водоочистных сооружений в Уяре, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2024 года по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Участники группы посмотрели работу комплекса, пообщались с персоналом и руководителем предприятия.
Итоги работы подвели в Уярском сельскохозяйственном техникуме.
Директор предприятия «Городское коммунальное хозяйство» Алексей Миронов, рассказал, что проблемы с водой для жителей Уяра решены: "Проблемы с водой раньше были постоянно, в праздники, летом. Сейчас проблема решена. Новая система выполняет свои функции в полном объеме.
Система имеет два резервуара для исходной воды ёмкостью по 50 кубометров и пять резервуаров для чистой воды по 100 кубометров каждый. Фильтруется и обеззараживается она с помощью гипохлорита кальция и ультрафиолетового облучения. Сейчас комплекс обеспечивает водой 6200 потребителей".
Заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Игорь Епифанов: «В прошлом году началась реализация нового национального проекта “Инфраструктура для жизни”, в рамках которого мы на территории края осуществили мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. Относительно результатов — в рамках этого проекта было улучшено качество предоставления коммунальных услуг для 56 тысяч человек».
Депутат краевого парламента от «Единой России» Артур Аветисян, выступая на заседании рабочей группы, отметил: «В этом году Уяру на капитальное обновление сетей выделили почти 278 млн рублей. После завершения работ водопроводная система будет обновлена более чем на 70%».
Подводя итоги работы рабочей площадки в сфере ЖКХ Алексей Кулеш отметил: «Мы, конечно же, будем стремиться к улучшению качества и воды, и тепловой энергии, и электрической энергии, и очистки канализационных стоков. Мы должны жить в комфортной, безопасной и удобной среде, где бы то ни было — большой город, малое село, дальний северный посёлок».
По итогам обсуждения будут выработаны предложения в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет. Но самое главное — в этот процесс снова включены жители.
