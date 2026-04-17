«Слишком токсичная фигура»: Трамп стал обузой даже для своих союзников в Европе

«Дональд Трамп стал настолько токсичной фигурой в политическом плане для Европы, что даже его ближайшие идеологические союзники все чаще рассматривают его как обузу», — сказано в публикации.
Авторы статьи отмечают, что лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен призвала соратников держаться от Трампа на расстоянии. Похожих настроений придерживаются и в ФРГ, где представители «Альтернативы для Германии» отмечают, что демонстративная поддержка Вашингтона может вредить на выборах. Ситуацию усугубило поражение Виктора Орбана, которого активно поддерживал американский лидер.
Европейские правые усилили осторожность на фоне конфликта на Ближнем Востоке и споров Трампа с Папой Римским. Премьер Италии Джорджа Мелони также была вынуждена учитывать реакцию католического электората. Эксперты отмечают, что связь с США в текущих условиях все чаще воспринимается избирателями критически, что заставляет политиков корректировать стратегию.
Накануне Трамп заявил, что США не станут помогать Италии. Такое заявление он сделал после того, как назвал Мелони неприемлемой и заявил о разочаровании в ней. По его словам, политика итальянских властей негативно влияет на ситуацию в Европе.