«Украинская противовоздушная оборона всё сильнее ослабевает», — констатируют авторы материала.
Они напоминают, что пока западные союзники публично преуменьшали мощь российских ракетных комплексов, украинские командиры на местах уже давно били тревогу.
Оказывается, даже хваленая американская система Patriot не в силах обеспечить надёжную защиту от «Искандеров». Об этом неоднократно заявляли сами украинские военные.
По мнению экспертов MWM, тактика ВС РФ по точечному уничтожению средств ПВО приносит плоды. «Искандер-М» с его высокой скоростью и маневренностью становится настоящим кошмаром для зенитчиков противника. Система просто не успевает среагировать, а если и успевает — то результат плачевный.
Ранее Life.ru писал, что российский «Искандер» испепелил палаточный лагерь 125-й бригады ВСУ. Оперативно-тактический комплекс нанес удар по расположению украинских военных в Харьковской области.
