Алена Миронова назначена заместителем председателя Правительства Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подписано распоряжение о назначении Алены Мироновой на должность заместителя председателя Правительства Красноярского края. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков. Новое назначение отражает ее многолетний опыт работы в медицине, общественной деятельности и законодательной сфере.

Источник: НИА Красноярск

Алена Миронова окончила Красноярский государственный медицинский университет, где уже более 12 лет преподает на кафедре общественного здоровья. Она также активно развивала региональное движение «Волонтеры-медики» и в период пандемии COVID-19 одной из первых включилась в работу на передовой борьбы с эпидемией.

В качестве депутата Законодательного Собрания края она принимала участие в разработке законов, напрямую влияющих на качество жизни жителей региона. Ее деятельность была сосредоточена на социальных и медицинских вопросах.

Широкой общественности она также известна как руководитель краевого отделения Российского Красного Креста.