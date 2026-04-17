Глава Ленобласти рассказал о последствиях ночной атаки дронов на регион

Количество сбитых в Ленинградской области дронов увеличилось до семи, повреждены машина и окна здания, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
Ранее глава Ленобласти сообщал о перехвате четырех дронов. «В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания», — написал он.
Кроме того, по данным Дрозденко, обломки упали в Выборгском районе, пострадавших и разрушений нет. «Боевая работа продолжается», — предупредил глава Ленобласти.
Позже Дрозденко сообщил о возгорании складского помещения в Выборгском районе, в поселке Ермилово, которое произошло в результате падения обломков. Никто не пострадал.
В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты. Росавиация предупреждала, что временная невозможность использовать воздушное пространство ряда районов Ленобласти сказалась на маршрутах воздушного движения в/из Калининграда. Кроме того, как следует из информации на онлайн-табло, около 20 рейсов на вылет отменены или задерживаются в петербургском воздушном хабе.
