Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ищет выход из конфликта с Ираном — переговоры зашли в тупик

Президент США Дональд Трамп стремится добиться завершения конфликта с Ираном, однако переговорный процесс сталкивается с трудностями. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, стороны не могут согласовать ключевые условия возможного соглашения. Основным препятствием остаются требования США по ограничению иранской ядерной программы, включая вопросы обогащения урана. Тегеран, в свою очередь, настаивает на смягчении условий и предоставлении гарантий безопасности.

Ранее переговоры при посредничестве Пакистана завершились без результата. При этом контакты между сторонами продолжаются, и не исключается проведение новых встреч.

На фоне дипломатических усилий сохраняется военное давление. США продолжают ограничительные меры и допускают возможность возобновления ударов в случае провала переговоров.

Конфликт, начавшийся в конце февраля, уже оказал влияние на мировые рынки. В частности, зафиксирован рост цен на нефть и усиление напряженности вокруг Ормузского пролива.

