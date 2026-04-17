Трамп ищет выход из конфликта с Ираном — переговоры зашли в тупик

Президент США Дональд Трамп стремится добиться завершения конфликта с Ираном, однако переговорный процесс сталкивается с трудностями. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, стороны не могут согласовать ключевые условия возможного соглашения. Основным препятствием остаются требования США по ограничению иранской ядерной программы, включая вопросы обогащения урана. Тегеран, в свою очередь, настаивает на смягчении условий и предоставлении гарантий безопасности.
Ранее переговоры при посредничестве Пакистана завершились без результата. При этом контакты между сторонами продолжаются, и не исключается проведение новых встреч.
На фоне дипломатических усилий сохраняется военное давление. США продолжают ограничительные меры и допускают возможность возобновления ударов в случае провала переговоров.
Конфликт, начавшийся в конце февраля, уже оказал влияние на мировые рынки. В частности, зафиксирован рост цен на нефть и усиление напряженности вокруг Ормузского пролива.
