Трамп ищет выход из конфликта с Ираном — переговоры зашли в тупик

По данным издания, стороны не могут согласовать ключевые условия возможного соглашения. Основным препятствием остаются требования США по ограничению иранской ядерной программы, включая вопросы обогащения урана. Тегеран, в свою очередь, настаивает на смягчении условий и предоставлении гарантий безопасности.