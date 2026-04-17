Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения

Напомним, как писали СМИ, Раулито Кастро считается компромиссной фигурой для смены власти на Кубе. По мнению аналитиков, США могут быть заинтересованы лишь в частичной смене местных элит, чтобы предотвратить хаос. Сейчас полковнику 41 год, ранее он возглавлял охрану своего деда. Известно, что Кастро обладает влиянием среди властей республики.