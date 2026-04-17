Bloomberg рассказал о попытках Трампа задобрить избирателей на фоне Ирана

Президент США Дональд Трамп попытался развеять опасения избирателей на фоне повышения цен на энергоносители, вызванных войной в Иране, делая упор на экономику. Об этом пишет Bloomberg.
В четверг, 16 апреля, в Лас-Вегасе прошел митинг Трампа в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Как отмечает агентство, в ходе мероприятия американский лидер акцентировал свои экономические успехи, несмотря на «небольшое отвлечение на прекрасную страну Иран».
«Во время моего первого президентского срока у нас была лучшая экономика в истории нашей страны. Сейчас мы упускаем это из виду», — заявил Трамп.
По словам президента, консультанты предупреждали его, что в случае вторжения в Иран цены на нефть могут вырасти вплоть до $300 за баррель, что может спровоцировать «депрессию».
«Но я сказал: “Я так не думаю. Я думаю, у нас все будет хорошо. Мы всегда находим выход”. Этого не произойдет, потому что мы только что достигли нового рекордного уровня», — отметил глава государства.
Трамп также преуменьшил опасения по поводу роста цен из-за энергетического кризиса, назвав инфляцию «фальшивой».
В заключение американский президент подчеркнул, что война в Иране «идет гадко» и «должна закончиться довольно скоро».
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Это привело к росту цен на нефть.
11 апреля в Исламабаде прошли переговоры США и Ирана по вопросу урегулирования конфликта. По их итогам американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что государства не пришли к общему соглашению.
На следующий день Трамп объявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.