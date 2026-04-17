Власти Молдавии объявили командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье якобы «нежелательными лицами». Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
По его словам, в список попали несколько человек, включая командующего ОГРВ Дмитрия Зеленкова, его заместителей Дмитрия Опалева, Сергея Машенко и Сергея Ширшова, а также начальника Генштаба группы Марата Ярулина и Алексея Богомолова.
Гросу пояснил, что российские военные якобы находятся на территории Молдавии незаконно. Как только они окажутся на правом берегу Днестра, их попросят «отправиться домой».
Стоит напомнить, что российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Их размещение стало частью соглашения, которое остановило конфликт между властями Кишинева и непризнанной республикой.
Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств. В Кремле заявили, что искренне сожалеют о решении Молдавии официально выйти из СНГ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот шаг продиктован курсом Кишинева на евроинтеграцию.