Евгений Люлин предложил усилить роль молодежи в развитии села в ПФО

В заседании приняли участие председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представители регионов округа, а также делегации ЛНР и Дальнего Востока.
Досуг как фактор удержания молодежи.
Одной из ключевых тем стало развитие инфраструктуры и досуга в сельской местности. Участники представили успешные практики регионов, включая инициативное бюджетирование, создание уличных клубов и запуск мобильных досуговых центров.
«Чтобы пословица “где родился, там и пригодился” работала, нужна инфраструктура. Оттуда, где неинтересно жить, молодежь стремится уехать. Поэтому вопрос организации досуга на селе имеет огромное значение для решения задач сохранения сельского населения», — подчеркнул председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
По его словам, во многих регионах Приволжья уже на сегодняшний день успешно реализуются подобные практики: где-то внедряется молодежное инициативное бюджетирование, где-то открываются уличные клубы для занятий спортом и творчеством, другие же регионы планируют осваивать модель мобильных досуговых центров для молодежи, которые можно развернуть в любом удаленном поселке.
Кадры и профилактика рисков.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил, что развитие досуга напрямую влияет на социальную стабильность.
«Когда у молодых людей есть доступ к современным формам досуга — кружкам, секциям, творческим студиям, общественным пространствам — у них появляется возможность раскрыть свои таланты, приобрести полезные навыки и найти единомышленников», — отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
Он добавил, что квалифицированные специалисты в сфере молодежной политики помогают формировать кадровый резерв и работать с трудными подростками, предотвращая распространение деструктивных идей.
Новые меры поддержки.
По итогам заседания участники предложили рассмотреть механизмы привлечения частных инвестиций в создание молодежной инфраструктуры, включая налоговые льготы и развитие государственно-частного партнерства. Также планируется провести онлайн-опрос для определения запросов молодежи.
«Мы обсудили налоговые льготы для бизнеса и государственно-частное партнёрство как инструменты для развития молодежных пространств. Только тогда досуг на селе станет доступным, и молодежь захочет остаться на малой родине. Наша задача — тиражировать лучший опыт регионов. Уверен, что предложенные сегодня решения помогут каждому выстроить эффективную систему досуга для молодых людей на своих территориях», — отметил координатор Ассоциации, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Владимир Москаленко.
