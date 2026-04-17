СМИ: Париж отказался приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузу

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция на фоне блокады США Ормузского пролива на текущей неделе проведут международный саммит по свободе судоходства.
«Франция отвергла предложение Великобритании о том, что Марку Рютте… и фон дер Ляйен… следует присутствовать на встрече в Париже», — пишет издание.
По данным газеты, в Елисейском дворце дважды вычеркивали имена Рютте и фон дер Ляйен из предложенного Британией списка приглашенных, поскольку Париж хочет, чтобы среди участников были главным образом лидеры стран.
Кроме того, источники заявили газете, что президент США Дональд Трамп не будет принимать участие во встрече, равно как и другие американские чиновники.
В то же время, по данным газеты, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон должны проинформировать Трампа по итогам саммита.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.