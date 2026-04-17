СМИ: Париж отказался приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузу

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Франция отказалась приглашать генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех официальных лиц.

Источник: © РИА Новости

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция на фоне блокады США Ормузского пролива на текущей неделе проведут международный саммит по свободе судоходства.

«Франция отвергла предложение Великобритании о том, что Марку Рютте… и фон дер Ляйен… следует присутствовать на встрече в Париже», — пишет издание.

По данным газеты, в Елисейском дворце дважды вычеркивали имена Рютте и фон дер Ляйен из предложенного Британией списка приглашенных, поскольку Париж хочет, чтобы среди участников были главным образом лидеры стран.

Кроме того, источники заявили газете, что президент США Дональд Трамп не будет принимать участие во встрече, равно как и другие американские чиновники.

В то же время, по данным газеты, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон должны проинформировать Трампа по итогам саммита.

Ранее главы МИД стран коалиции по разблокировке Ормузского пролива провели онлайн-переговоры, в ходе которых обсудили возможные санкции против Ирана. На прошлой неделе также прошла встреча представителей военных ведомств стран коалиции, в которую входят десятки стран.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше